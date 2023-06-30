«ПЭТ Сити». Почему выгодно работать с лидером рынка?

Фото: «ПЭТ Сити»

Компания «ПЭТ Сити», основанная в Томске в 2012 году, является крупнейшим производителем ПЭТ-тары и лидером на рынке города Томска и Томской области.

За это время была проведена тщательная и ответственная сертификация, а также идет постоянное внедрение новых технологий и оборудования в процесс производства.

Сегодня «ПЭТ Сити» производит ПЭТ-тару (от 0,1 литра до 10 литров), ПЭТ- преформы, брендованные колпачки и ручки, стеклянные банки, сопутствующие товары (упаковочные пакеты, стаканчики разных объемов, пакеты и пакеты-майки), с нуля помогает настраивать и продает соответствующее оборудование для других производителей.

Контроль и высокое качество на каждом этапе остаются таким же важным приоритетом компании, как это было в самом начале ее основания.

Крупные заводы-партнеры и выход за пределы Томска

Уже через год после основания производство «ПЭТ Сити» перенесли на более вместительную базу, а количество клиентов увеличилась вдвое. Продукцией заинтересовались крупные заводы — изготовители прохладительных, молочных, пивных напитков.

«ПЭТ Сити» стала не только производить тару из первичного полимерного сырья, а также оказывать клиентам сервисные услуги по приобретению и настройке соответствующего оборудования, давать советы по оптимизации расхода сырья и снижению процента брака в производстве.

В 2019 году компания приобрела собственную производственную базу и за счет обновления производственного оборудования и замены полуавтоматических станков на автоматические стала выпускать ПЭТ-банки, ПЭТ-флаконы, бутылки для HoReCa.

Продукцией заинтересовались компании со всего Сибирского региона.

Работать с «ПЭТ-Сити» — выгодно

«ПЭТ Сити» активно продолжила расширение логистически-складского комплекса, обновила компрессорное оборудование, внедрила в работу CRM-системы. В числе приобретений и внедрения автоматизации бизнес-процессов автомат по фасовке колпачков для ПЭТ-тары, приобретение автомата для упаковки в термопленку, автомата для тампопечати на колпачках и масштабированию бизнеса за счет работы над упаковкой франшизы.

Всё это дало возможность выполнять в срок работы в любом объеме, ведь в наличии всегда широкий ассортимент, есть большие складские запасы, возможен выпуск продукции под заказ, колпачки производятся по индивидуальному дизайну и логотипу клиента.

Эти преимущества стали основой для постоянного расширения клиентской базы далеко за пределы Томска и ближайших регионов, в том числе проявления интереса к продукции компании со стороны московского рынка.

Ведь на сегодняшний день «ПЭТ Сити» — это компания, которая может удовлетворить любые потребности рынка.

Автор: Наира Гулоян