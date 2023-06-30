В томских школах в 2024 году появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»

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С 1 сентября 2024 года в томских школах появится предмет «Основа безопасности и защита Родины». В настоящее время формируется рабочая группа для разработки учебной программы, сообщила замдиректора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

Она отметила, что рабочая группа будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут представители министерства обороны и МЧС.

Также будет разработан новый учебник для основной и средней школы. Весь этот процесс будет запущен одновременно для того, чтобы с 1 сентября 2024 года школьники начали заниматься по новой учебной программе.

«Для девочек будет разработана программа по основам медицинской подготовки. Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — цитируется ТАСС Тимофеева.

По ее словам, в школах наблюдается дефицит педагогов по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и технологии. Данную проблему можно решить помощью программ переподготовки.