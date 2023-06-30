Новый ФАП открылся в селе Чернышевка Бакчарского района

Фото: Департамент здравоохранения Томской области

В селе Чернышевка Бакчарского района Томской области открылся новый фельдшерского-акушерский пункт (ФАП) в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в облздраве.

«В модульном ФАПе располагаются три кабинета: смотровой, процедурный и прививочный; санитарная комната, место ожидания приема, помещение для хранения лекарств, техническое помещение и комната для медработников», — говорится в сообщении.

Также новый ФАП оснащен ингаляторами, дефибрилляторами, переносными электрокардиографами, а также приборами для анализа уровня холестерина и сахара.

В этом году в Бакчарском районе откроется еще один ФАП в селе Новая Бурка.

Фельдшерского-акушерские пункты откроются также в селе Инкино Колпашевского района, поселке Дружный Верхнекетского района, поселках Белый Яр и Черный Яр Тегульдетского района, селах Сухой Лог и Чемондаевка Чаинского района».