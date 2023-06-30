В Томске завершается капитальный ремонт лицея №8

Фото: Администрация Томска

В Томске завершается капитальный ремонт в лицее №8 имени Н.Н. Рукавишникова. Сейчас подрядчик приводит в порядок фасад и благоустраивает территорию. На днях в здании начнется монтаж оборудования, сообщили в мэрии.

«В восьмом лицее работы вышли на финальную стадию. Были небольшие объективные задержки по поставкам оборудования, оперативно подключился наш департамент, помог все решить. Подрядчик понимает важность объекта и тоже старается быстрее все завершить, чтобы в сентябре дети зашли в обновленную школу», — сказал и.о. мэра Михаил Ратнер.

Также в июне начался капитальный ремонт в школе №5 имени А.К. Ерохина. Сегодня там завершаются демонтажные работы. Подрядчику необходимо заменить инженерные сети, укрепить фундамент и перекрытия, отремонтировать кровлю, заменить окна, а также отделать помещения.

«Этим летом удалось решить вопрос и со школой №5, где мы очень долго искать подрядчика - к нему из-за особенного здания предъявляются большие требования, фирм, отвечающих им, в Томске мало. Но сегодня наконец и здесь кипит работа», — отметил Ратнер.

Также он отметил, что профильный департамент будет помогать строителям и одновременно контролировать сроки и качество выполняемых работ.