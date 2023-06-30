Несколько домов на Красноармейской в Томске останутся без света утром 30 июня

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске сегодня, 30 июня, несколько улиц останется без электричества. Горсети будут проводить плановые работы, сообщается на их сайте.

С 09:00 до 30 Июня 2023 16:30

г. Томск ул. Черных Ивана 96,96 стр.14,96/8,96/9,96/16,98 стр.8

г. Томск ул. Киевская 111-а

г. Томск ул. Красноармейская 122-126,122-в,126/6,д.120,уч. 122

С 09:00 до 30 Июня 2023 17:00

Зональная станция ул. Светлая 2/6

г. Томск ул. Крепежная 1-13,2-24,3-а,5-а,10-а,13/1,17-19,17-а,17-б,20-а,22-а,23-29,31 стр.1,уч.15,

уч.21

г. Томск ул. Пропиточная 9-15,33-35,уч.9/1