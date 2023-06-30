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НовостиОбщество30 июня 2023 0:00

В Томске 30 июня прекратятся ливни и грозы

Максимальная температура воздуха будет +20 градусов
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Сегодня, 30 июня, в Томске прекратятся ливни и грозы. Максимальная температура воздуха будет +20 градусов. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до +18…20°С. также отмечается, что днем пройдут кратковременные дожди. Ветер будет западный 4-9 м/с.

В Томской области прогнозируется облачно с прояснениями. Небольшие, местами умеренные дожди, ночью по северо-востоку сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +7…+12 °С. Температура днем +18…+23 °С.