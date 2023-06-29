Томские нефтетранспортники обеспечивают надежную работу объектов

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

Специалисты компании «Транснефть - Западная Сибирь» завершили плановые работы на производственных объектах в четырех регионах - Омской, Кемеровской, Томской областях и Красноярском крае.

Во время плановой остановки магистральных нефтепроводов (МН) Александровское - Анжеро-Судженск, Омск - Иркутск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Красноярск - Иркутск был выполнен комплекс масштабных работ. Их цель - поддержание эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры предприятия как части системы магистральных нефтепроводов компании «Транснефть».

В Томской области была выполнена замена трубопровода на переходе через автодорогу МН Александровское - Анжеро-Судженск. В Новосибирской области проведено подключение построенного участка МН Анжеро-Судженск - Красноярск, в Красноярском крае подключены к системе магистральных нефтепроводов два замененных перехода через автодорогу МН Красноярск - Иркутск.

Также на линейной части МН были выполнены работы по замене 16 задвижек различного диаметра - от 500 до 1200 мм. Новая запорная арматура отечественного производства отличается высокой степенью герметичности и износостойкости, имеет повышенный класс прочности. Кроме того, оборудование может эксплуатироваться в различных климатических условиях - при температурах от -60 до +40 градусов Цельсия.

В ходе плановой остановки специалисты также осуществили средний ремонт задвижек на линейной части МН Омск - Иркутск, а также на площадочных объектах - нефтеперекачивающей станции (НПС) «Парабель» и на технологических трубопроводах Анжеро-Судженской линейной производственно-диспетчерской станции и Пойменской НПС. Также на Пойменской НПС проведен средний ремонт регуляторов давления. Цель среднего ремонта - восстановление ресурса отдельных узлов, поверхностей и деталей оборудования.

Ранее на МН Омск - Иркутск были демонтированы приварные элементы для обеспечения свободного пропуска внутритрубных инспекционных приборов. Внутритрубное обследование будет проведено в рамках утвержденного плана-графика с целью поддержания высокого уровня промышленной безопасности производственной инфраструктуры предприятия

В плановых работах был задействовано более 560 человек, использовалось более 380 единиц специализированной техники.

В настоящее время транспортировка по нефтепроводам возобновлена по графику и осуществляется в штатном режиме.