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НовостиОбщество29 июня 2023 12:44

Из-за дождя в Томске за вечер произошло около пяти ДТП

Сейчас пробки оцениваются в 4 балла
Алёна Мищенко
Фото:Веленгурин Владимир

Фото:Веленгурин Владимир

Дождь в Томске вечером 29 июня стал причиной сразу нескольких аварий на дорогах города. Об этом свидетельствуют данные сервиса «2ГИС».

Так, сразу два ДТП были зафиксированы на проспекте Ленина.Третье ДТП произошло на улице Нахимова в сторону Коммунального моста. Еще две аварии произошла на улице Сибирской, в одной из которых в левом ряду сломался автомобиль. Это парализовало движение.

Вероятнее всего, аварии спровоцировали затопленные улицы из-за дождя.

На данный момент пробки в Томске оцениваются 4 балла из 10.