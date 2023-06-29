Томичи второй вечер подряд стоят в девятибалльных пробках

Архивное фото Фото: Анна Ковалёва

Второй день подряд на дорогах Томска фиксируются девятибалльные пробки. По состоянию на 18:30 29 июня, сильная загруженность наблюдается на основных улицах города, следует из данных сервиса "2ГИС".

Заторы наблюдаются на проспекте Ленина в обе стороны. Также сильная пробка зафиксирована на улице Нахимова в сторону Коммунального моста.

Серьезные затруднения есть на улицах Красноармейская, Сибирская, Елизаровых, Герцена, Вершинина, на проспектах Комсомольском, Фрунзе и Кирова.

Фото: 2ГИС

Также на дорогах фиксируются дорожно-транспортные происшествия.

Вероятнее всего, пробки вызваны плохими погодными условиями. В четверг, 29 июня, в городе шел ливень, дороги затопило водой.