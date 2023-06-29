В Томске на выходных изменится схема движения маршруток на участке улицы Учебной

Фото: Ксения Высотина

В Томске на выходных изменится схема движения общественного транспорта на участке улицы Учебной. Направление поменяют автобусы №№ 19, 29, 442 и 443. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, с 22:00 30 июня до 17:00 2 июля схема движения общественного транспорта изменится на участке улицы Учебной от улицы Красноармейская до переулка Садовый. Это связано с работами СП «Тепловые сети» на тепломагистрали № 4.

Автобусы маршрутов №№ 19, 29, 442 и 443 в направлении проспекта Ленина будут двигаться по схеме: Транспортное кольцо - улица Нахимова - улица Вершинина - улица Учебная - далее по маршруту. В обратном направлении маршрутки будут объезжать перекрытый участок по тому же маршруту.

Движение другого транспорта будет осуществляться в соответствии с временными дорожными знаками.

Томичей просят учитывать это информацию при планировании маршрутов.