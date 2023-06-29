ВТБ Мобайл обеспечил блокировку звонков от мошенников с подменных номеров

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Мобильный оператор подключился к единой платформе верификации телефонных вызовов «Антифрод». Благодаря этому только за первые 12 часов работы оператору сотовой связи удалось заблокировать более 21 тыс. фейковых мошеннических звонков, выполненных с подменой номера телефона. Сегодня практически весь трафик с подменой номеров телефонов генерируется за пределами России и поступает операторам большой четверки.

Платформа “Антифрод” позволяет бороться с телефонным мошенничеством. Система анализирует все входящие вызовы и выявляет неверифицированные (без подтверждения личности владельца конкретного номера) звонки или с подменных номеров, которые поступают от мошенников. Это позволяет сократить общее количество звонков от злоумышленников и является важным вкладом в системный процесс борьбы с телефонным мошенничеством.

«С подключением системы «Антифрод» мы уверены, что атаки на наших абонентов прекратятся, так как технология позволяет практически 100% блокировать мошеннические вызовы. Результаты первых часов работы системы впечатляют. Считаем, что в перспективе использование всеми операторами сотовой связи единой платформы верификации телефонных вызовов позволит многократно снизить мошенническую активность и сократить число инцидентов с хищением клиентских средств. Одновременно всем мобильным игрокам необходимо бороться и с использованием неверифицированных сим-карт, которые мошенники массово регистрируют и используют в своих целях. Локальной проблемой на рынке сотовой связи остается продажа сим-боксов, которые позволяют совершать массовый обзвон из любой точки планеты», — сообщил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

Самостоятельно обеспечить сохранность средств и избежать неприятных инцидентов с мошенниками можно, не доверяя лично незнакомым собеседникам и внимательно читая СМС от банка. Также нельзя устанавливать на персональные устройства неизвестные программы по просьбе третьих лиц.

Проверить точную информацию о продуктах и условиях обслуживаниях банка можно, позвонив по официальному номеру 1000, на официальном сайте или в отделении. При подозрительных звонках просим сразу сообщать их номер и детали разговора в чат-бот банка, такая информация позволит сокращать подобные звонки.