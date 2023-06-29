Житель Томска ответит в суде за мошенничество на 76 млн рублей

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В Томске в суд направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере на сумму более 76 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с октября 2020 года по август 2021 года 28-летний томич занимал деньги под предлогом покупки криптовалюты, иностранной валюты по заниженному курсу, а также автомобилей для их дальнейшей продажи по более выгодной цене. При этом мужчина обещал вернуть деньги в большем размере к определенному сроку, но не возвращал их.

В целях незаконного обогащения, мужчина обманул 20 томичей на сумму более 76 миллионов рублей.

Прокуратура Томской области утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего местного жителя.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.