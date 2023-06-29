В Томске досрочно завершился ремонт теплосетей на Авангарде

Фото: Администрация Томска

В Томске досрочно завершился ремонт теплосетей в районе ДНТ «Авангард» . Горячая вода вернется в дома жителей после завершения работ по подготовке внутридомового оборудования к отопительному сезону, сообщили в мэрии.

«Квартальные тепловые сети, от которых запитаны жилые дома в районе ДНТ «Авангард», должны были выйти из ремонта в первую неделю июля. Однако по настоянию мэрии Томска специалисты «Томск РТС» досрочно, 28 июня, завершили работы по подготовке сетей к отопительному сезону», — говорится в сообщении.

В ходе ремонта на теплотрассах устранили три дефекта. Всего от вышедшего из ремонта участка квартальных теплосетей запитаны 13 многоквартирных домов на улицах Сергея Лазо и Ивана Черных.

В мэрии добавили, что горячая вода вернется в дома жителей после того, как управляющие компании завершат работы по подготовке внутридомового оборудования к отопительному периоду.

В этом сезоне в ремонт выведены 360 километров тепловых сетей в двухтрубном исполнении, что составляет 59% от общей протяженности. Всего на теплотрассах выявлено более 700 дефектов, большая часть из них устранили.