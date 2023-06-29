Из Томской области в зону СВО отправили военные машины

Фото: Мэр Стрежевого

Из Стрежевого сегодня утром отправили военные машины в СВО. Также родные бойцов передали личные посылки ребятам на передовую, сообщил мэр города Валерий Дениченко.

"Бортовой грузовик попеременно ведут Александр Ковальчук и Виктор Боргер. На большегрузе - два автомобиля, их доставят в район Макеевки. Александр Ковальчук предоставил машину, на которую загрузили два автомобиля. УАЗ подготовила к отправке семья Боргер, а ГАЗ-66 безвозмездно передал Булат Алиханов", - пишет мэр Стрежевого.

Также добавляется, что на машину загрузили и груз из пункта сбора помощи «БлагоДарю».