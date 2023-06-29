Медведицу с двумя медвежатами застрелили в томском селе

Фото: Иван Макеев

Медведицу и двоих медвежат отстрелили в селе Берегаево Тегульдетского района Томской области. Еще один медвежонок убежал. Об этом сообщает издание «Аргументы и Факты – Томск» со ссылкой на замначальника облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Вадима Чиркина.

«Поступило обращение от главы Тегульдетского района Игоря Клишина о том, что в районе кладбища была замечена семья медведей», — сообщил Чиркин.

Он отметил, что охотоведы выехали на место и приняли решение о ликвидации медведицы и двоих медвежат. Еще один медвежонок убежал в лес.

Специалисты держат ситуацию на контроле этом районе, так как в департамент поступила информация, что неподалеку обосновалась еще одна семья медведей.

Напомним, ранее мы писали о том, что ночью 29 июня медведь бегал по центру Томска. Дикое животное было ликвидировано, так как представляло опасность местному населению.