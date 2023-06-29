В Томске ФСБ возбудило уголовное дело из-за мошенничества при ремонте дорог

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Томское ФСБ возбудило уголовное дело из-за мошенничества при ремонте дорог. Ущерб бюджету оценивается в 4 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Сотрудниками УФСБ России по Томской области выявлена и пресечена противоправная деятельность лица, осуществившего хищение бюджетных денежных средств, выделенных на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги"", - говорится в сообщении.

Уточняется, что уголовное дело было возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Как объяснили в ведомстве, подозреваемый по данному делу при участии в контракте предоставлял ложные сведения в документах.

Отметим, что максимальное наказание по данной статье: 10 лет лишения свободы.