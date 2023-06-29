Психолог Белашова объяснила томичам, чем опасен отказ от отпуска

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Отказ от отпуска и беспрерывная работа может грозить томичам синдромом хронической усталости и выгоранием. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты — Томск» со ссылкой на психолога Татьяну Балашову.

По словам психолога, если человек отказывается идти в отпуск, то речь может идти о психологической зависимости от работы — трудоголизме или о страхе.

«Например, одинокий человек может бояться встретиться со своим одиночеством, неуверенный в себе человек бояться потерять свое место, человек, склонный к гиперконтролю, - что в его отсутствие все развалится», — пояснила психолог.

При отказе от отдыха человек может получить хроническую усталость, а также профессиональное выгорание. Из-за этого у человека появляются проблемы со здоровьем, ощущение постоянной разбитости, отсутствия сил и проблемы с выполнением профессиональных обязанностей.

«Итак, отпуск - это не блажь, а необходимость, это смена обстановки, возможность заняться тем, что нравится, получить новые впечатления и поправить здоровье», - уточнила Татьяна Белашова.