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НовостиОбщество29 июня 2023 5:30

Одну полосу перекрыли на пересечении Беринга и Ивана Черных в Томске до 9 июля

Это связано с работами по замене трубопровода
Алёна Мищенко
Фото: Наталья Качановская

Фото: Наталья Качановская

В Томске 9 июля изменилась схема движения на пересечении улицы Беринга с улицей Ивана Черных из-за работ по замене трубопровода, сообщили в мэрии.

«В период до 24:00 9 июля на пересечении ул. Беринга с ул. И. Черных изменена схема движения с перекрытием по одной полосе в оба направления. АО «Томск РТС» проводит здесь работы по замене трубопровода», — говорится в сообщении.

Автомобили будут двигаться в соответствии с временными знаками.

Жителей Томска просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.