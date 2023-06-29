Жители Томска смогут звонить в контактный центр МТС Банка из мобильного приложения

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МТС Банк расширил коммуникационные сервисы своего мобильного банка. Теперь томичи могут осуществлять звонки в Контактный центр банка непосредственно из приложения. Для звонка необходим только доступ к сети интернет, сами звонки бесплатны для пользователей.

Преимущества нового сервиса для клиентов:

Для пользования коммуникационными сервисами мобильного банка необязательно быть действующим клиентом МТС Банка, достаточно скачать мобильное приложение.

«Современные банковские сервисы стремительно цифровизируются и основные услуги клиенты привыкли получать, кликнув несколько кнопок на экране телефона в мобильном приложении. Однако многие вопросы решаются в разговоре с сотрудником Контактного центра и качественная консультация по-прежнему важна для пользователей. Новый функционал мобильного приложения позволит оставаться на связи с банком в любой точке мира и, используя привычный мобильный банк, звонить на Горячую линию», – прокомментировал директор по клиентскому опыту и сервису МТС Банка Анатолий Банцекин.

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