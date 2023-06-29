Из-за грозы 28 июня в Томске упало 5 деревьев

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Городские службы Томска продолжают устранять последствия вчерашнего урагана. Из-за сильного ветра вчера упало 5 деревьев и перестало работать две линии трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

"Вчера в Томске из-за сильного ветра и ливня упало 5 деревьев и 7 веток. Кроме того, по информации оперативно-дежурной службы города, были две приостановки движения трамваев и четыре аварийных отключения электричества. Никто не пострадал", - говорится в сообщении.

На данный момент, городские службы уже убрали оторванные ветки и упавшее дерево на И. Черных. Также отмечается, что еще одно дерево упало на проезжую часть на ул. Бирюкова, чем затруднило движение транспорта. Подрядчики мэрии оперативно распилили и вывезли дерево.

В администрации города напомнили, что о последствиях непогоды томичи могут по телефону оперативно-дежурной службы города 005.