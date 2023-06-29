Несколько улиц в Томске останутся без света 29 июня

Фото: Наталья Качановская

Сегодня, 29 июня, в Томске несколько улиц останутся без освещения. Горсети будут проводить плановые работы, сообщается на их сайте.

С 09:00 до 29 Июня 2023 11:00

г. Томск ул. Лазо Сергея 3-а,3/5,3/6,3/7

г. Томск ул. Черных Ивана 34,34-б

С 09:00 до 29 Июня 2023 16:30

г. Томск пр-кт Фрунзе 111-а,115-а,115/3,117,117/2,117/3,117/4,117/5,117/10,117/11

г. Томск ул. Шевченко 44,44/33,44/37

г. Томск ул. Черных Ивана 96,96 стр.14,96/8,96/9,96/16,98 стр.8

С 09:00 до 29 Июня 2023 17:00

г. Томск Витимская ул 29-37,40-50

г. Томск Ново-Деповская ул 1-7,1а,2-18,7а,18а

г. Томск Ново-Чулымский пер 3-7,4-10,6а,11-13

С 10:00 до 29 Июня 2023 13:00

Предтеченск ул Мелиоративная 2/2,2/5