Томского военного осудили за покупку «тройки» по физкультуре

В Томске военнослужащий решил купить оценку, когда не смог сдать нормативы по физической подготовке. За взятку ему поставили «удовлетворительно», однако предприимчивость старшего лейтенанта П. обернулась для него внушительным штрафом. Об этом сообщила пресс-служба Томского гарнизонного военного суда.

«Не желая лишиться премии за несдачу итоговой проверки по физической подготовке, передал через командира воинской части, выступившего в качестве посредника, должностному лицу денежные средства в размере 2000 рублей», - говорится в сообщении.

Факт преступления скрыть не удалось, контрактника осудили по статье 291.2 (часть 1) Уголовного кодекса Российской Федерации – за дачу взятки должностному лицу через посредника в размере, не превышающем 10 тысяч рублей. Учли смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, в итоге - выписали старшему лейтенанту штраф в размере 15 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу.

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