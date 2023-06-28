Медицинская помощь жителям новых регионов вошла в перечень реализуемых ЕР задач

Медики и активисты партии «Единая Россия» с честью выполняют свой профессиональный и гражданский долг в зоне СВО

Как сообщает сайт «ER.ru», в больницах и госпиталях отработали более 800 медиков-волонтеров и 1200 активистов МГЕР и «Волонтерской роты». Их опыт стал основой законодательных изменений в сфере здравоохранения.

Уточняется: с начала СВО «Единая Россия» организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах – медицинское. За это время на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч российских врачей, медсестер, студентов-медиков.

«В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна как воздух. Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись. Их работа - яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому, кто приехал на Донбасс, помогает гражданским и военным», - говорит депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем на фронт.

Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больниц и госпиталей, а также мирным жителям в пунктах временного размещения оказывают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». По словам Антона Демидова, председателя МГЕР, они, в том числе, «делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь».

Добавляется: подготовить волонтеров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные «Единой Россией» курсы. Лично Дмитрий Хубезов координировал работу медиков-волонтеров на Донбассе с первых дней СВО. В конце мая попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО. Его опыт работы в зоне спецоперации стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

Медработники из Томской области не раз отправлялись на Донбасс добровольцами

«Главным внештатным специалистом по первой помощи в четырех новых субъектах назначен Артем Катулин. Сразу три моих помощника в ближайшее время выезжают вместе с нами в зону проведения СВО. Нашей стране и всему народу выпали очень трудные испытания. И для Победы нужно отдавать еще больше сил, времени, знаний и умений», - заключил Дмитрий Хубезов.

Член рабочей группы по вопросам спецоперации от Томской области Михаил Колмаков сообщил, что медработники региона при поддержке регионального отделения партии несколько раз отправлялись на Донбасс в качестве добровольцев.

«Хирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды, представители других направлений медицины - гражданские медики, они работали в основном с населением в больницах, в том числе и в режиме скорой помощи, оказывали мирным гражданам помощь с общими, терапевтическими и другими заболеваниями. Конечно, помогали и раненым бойцам с передовой. В настоящее время из Томской области добровольцем в зоне боевых действий находится капитан медицинской службы запаса, врач скорой помощи одной из районных больниц. Это его вторая командировка в зону СВО. Он выполняет обязанности командира медицинского подразделения. Многие из тех, кто побывал там однажды, едут снова, потому что чувствуют, что нужны сейчас там, на передовой, знают, что их опыт и знания могут помочь спасти жизни наших солдат», – подчеркнул Михаил Колмаков.

Фото предоставлены ВПП «Единая Россия».