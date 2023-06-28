Около 600 жителей Томской области заключили соцконтракты на поиск работы

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В Томской области около 600 человек заключили социальные контакты на поиск работы. Общая сумма выплат составила более 18 миллионов рублей, сообщает администрация региона.

Заключившие социальный контракт на поиск работы жители региона получают первую выплату в размере прожиточного минимума. Она равна 15 768 рублям.

«Выплата предоставляется еще три месяца после трудоустройства. Размер выплаты фиксированный, предоставляется в полном объеме и не зависит от размера заработной платы по новому месту работы», — рассказала начальник департамента социальной защиты населения Томской области Марина Киняйкина.

Социальный контракт в регионе можно заключить на поиск работы, развитие собственного дела, развитие личного подсобного хозяйства, выход из трудной жизненной ситуации. Средства соцконтракта можно использовать только на мероприятия, указанные в его программе.

Важным условием является регистрация в центре занятости населения и на портале «Работа в России» в качестве безработного или ищущего работу.

Проконсультироваться можно по месту жительства в центрах социальной поддержки и по телефону 8 (3822) 602-799.