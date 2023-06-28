Пропавшего в Томской области 13-летнего мальчика нашли в больнице Новосибирска

Фото: Ксения Высотина

Завершены поиски без вести пропавшего в селе Томской области 13-летнего мальчика. Подростка нашли в одной из больниц Новосибирска. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в региональном УМВД.

Напомним, ранее в селе Мельниково Томской области пропал 13-летний мальчик. Его местонахождение было неизвестно с 26 июня. Несовершеннолетний в июне 2023 года приехал из Юрги к родственниками. Мог находиться в Новосибирске.

«В ходе проведения розыскных мероприятий, инспекторами по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области местонахождение юноши установлено в одном из медицинских учреждений города Новосибирска», — говорится в сообщении.

В ближайшее время мальчика передадут законным представителям, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Противоправных действий в отношении него не совершалось.