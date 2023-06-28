Школьники Томской области смогут получить рабочую профессию без поступления в техникум

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В Томской области школьники смогут освоить рабочую профессию без поступления в техникум в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Владимир Мазур в своем телеграм-канале.

«План на будущий год – начать учить 500 трактористов, сварщиков, швей, монтажников, токарей, поваров, водителей. Первых 50 учащихся набираем уже в феврале. Срок подготовки – до 10 месяцев», — отметил Владимир Мазур.

В регионе существует острая нехватка водителей грузовиков во всех отраслях. По мнению губернатора, будущие кадры необходимо готовить сразу на категорию «С», как это было раньше. Владимир Мазур надеется на поддержку сенаторов и депутатов в данном вопросе.

Подготовка кадров учеников старших классов начнется в Томске, Северске, Стрежевом, Колпашево, и Асино. Данная программа распространится и на районные центры.

После получения рабочей профессии каждый из школьников в дальнейшем сможет выбрать — продолжать учиться в техникумах и университетах или сразу пойти работать.