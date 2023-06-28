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НовостиОбщество28 июня 2023 8:41

МЧС предупредило о граде и сильном ветре 29 июня в Томской области

Сильные дожди и грозы сохранятся в регионе
Алёна Мищенко
В Томской области 29 июня ожидаются грозы и ливни.

В Томской области 29 июня ожидаются грозы и ливни.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС по Томской области передало оперативное предупреждение по региону из-за сильных дождей, гроз и сильного ветра 29 июня.

По данным Томского гидрометцентра, по области и Томску 29 июня сохранятся дожди, местами сильные и очень сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, град, а также порывы ветра до 17-22 м/с.

В период грозы жителям региона необходимо соблюдать меры безопасности, а именно не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим на дорогах.

Ранее в Томской области было объявлено штормовое предупреждение с 28 по 29 июня из-за дождей, ливней, гроз и сильного ветра.