Девять объектов муниципального имущества выставили на продажу в Томске

Фото: Наталья Качановская

В Томске 21 июля пройдет аукцион по продаже муниципального имущества. Всего на продажу выставили девять нежилых объектов, сообщает пресс-служба мэрии.

Аукцион пройдет в 14:00 на электронной площадке «РТС-тендер». На продажу выставлено девять объектов:

- Нежилые помещения площадью 45 квадратных метров по улице Инетрнационалистов, 6/1. Начальная цена контракта составляет 1, 44 млн рублей.

- Нежилое здание площадью 672 квадратных метра на улице Большой Подгорной, 13. Здание имеет земельный участок площадью в 823 квадратных метра. Стоимость контракта — 25, 6 млн рублей.

- Асфальтосмесительная установка Д 645. Начальная цена — 8, 4 млн рублей.

- Нежилое помещение площадью 11,1 квадратных метра по улице Мичурина, 6а. Начальная стоимость — 272 665 рублей.

- Нежилое пространство в 12, 7 квадратов в посёлке Спутник, 18. Первоначальная стоимость составляет 302 934 рубля.

- Нежилые здание площадью 212, 9 кв. м. по улице Томск-Северный МПС, 4/1. Начальный прайс - 5, 1 млн рублей.

- Нежилое пространство площадью 227 квадратов на улице Мокрушина, 14 за 3, 17 млн рублей.

- Помещение в 246 квадратных метра по улице Ивана Черных, 83. Начальная цена составляет 4, 6 млн рублей.

- Комплекс объектов недвижимости на Мичурина, 110, строение 25, строение 30 и Мичурина, 110/5. С ним прилагается земельный участок площадью 583 квадратных метров. Начальная стоимость - 2, 16 млн рублей.

Заявки принимаются до 13 июля. Узнать дополнительную информацию можно по телефонам 525-125 и 525-100.