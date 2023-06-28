В томском селе продолжают искать несовершеннолетнего мальчика

Фото: "ЛизаАлерт"

В Томской области в селе Мельниково продолжают искать 13-летнего мальчика. Появилась информация, что ребенок может быть в Новосибирске.

Приметы 13-летнего Матвея Гусакова: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза зеленые.

В день исчезновения мальчик был одет в темно-синюю кофту с капюшоном, голубую футболку, темно-серые штаны, черные кеды и черную кепку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).