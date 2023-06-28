В Томске началась реконструкция тепломагистрали на проспекте Мира

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В Томске начался ремонт тепломагистрали на проспекте Мира, 9А. В ходе модернизации специалисты заменят старые трубопроводы на новые с применением современных материалов, которые долговечны и сохраняют тепло, сообщила пресс-служба «ТомскРТС».

«Подрядной организации предстоит заменить 80 метров надземной теплотрассы с увеличением диаметра с 700 мм до 1000 мм», — говорится в сообщении.

В ресурсоснабжающей организации отметили, что за счет увеличения производительности тепломагистрали будут расширены возможности подключения новых потребителей к системе централизованного теплоснабжения и обеспечена надежность теплоснабжения уже подключенных потребителей.

Реконструкция тепломагистрали также позволит подключить к теплоснабжению часть домов в микрорайоне «Войков» в Ленинском районе.