В Томске прошла эвакуация из ТРК "Лето" из-за звонка о минировании

Людей эвакуировали из ТРК "Лето" в Томске Фото: Ксения Высотина

В среду, 28 июня, в Томске прошла эвакуации сотрудников и посетителей из торгово-развлекательного комплекса «Лето» из-за звонка о минировании, сообщили журналисту «Комсомольской правды — Томск» в администрации ТРК.

Ранее в социальных сетях появилось сообщение о эвакуации ТРК «Лето». По словам очевидцев, на месте работали кинологи.

«Был звонок о минировании, оперативно на него отреагировали. Эвакуация закончилась, мы работаем в обычном режиме», — сообщила представительница ТРК «Лето».

Сколько всего человек было эвакуировано, не уточняется.