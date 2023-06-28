Более 600 выпускников техникумов и колледжей получили красные дипломы

Фото: администрация Томской области

Более 600 выпускников колледжей и техникумов получили красные дипломы. Всего выпускниками профессионального образования стали более 5 тысяч выпускников, сообщили в обладминистрации.

Дипломы выпускникам и их наставниках вручили на «Балу краснодипломников», который проходил в Большом концертном зале Томской государственной филармонии.

«В 2023 году выпускниками томских колледжей и техникумов стали более 5,3 тысячи студентов, 660 из них – обладатели дипломов с отличием», — говорится в сообщении.

Выпускников поздравил губернатор Томской области Владимир Мазур и отдельно поблагодарил их педагогов и родителей.

«Особые поздравления – отличникам, всем, кто освоил профессию на твердую пятерку. Уверен, так будет у вас и на рабочем месте. У нас в области процент трудоустройства выпускников в системе профессионального образования составляет почти 80% – больше всех в Сибири! И уже скоро вы пополните ряды работников ведущих предприятий региона, руководители вас ждут, – сказал губернатор.

Награды за особые достижения краснодипломникам и их педагогам вручила заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

В 2022/2023 учебном году в колледжах и техникумах обучаются более 27 тысяч студентов в 33 учреждениях Томской области.