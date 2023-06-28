Wink от «Ростелекома» появился еще в трех населенных пунктах Томского района

Фото: "Ростелеком"

«Ростелеком» построил волоконно-оптическую сеть для жителей трех населенных пунктов Томской области. Благодаря выполненным работам у 1500 семей из села Октябрьское, деревни Эушта и поселка Мирный появилась возможность пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/сек, смотреть фильмы в онлайн кинотеатре Wink, а также устанавливать домашнее видеонаблюдение.

Оператор подключает абонентов по технологии GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть), преимуществом которой является то, что волокно заводится непосредственно в квартиру. В результате такого типа подключения помехи на сети исключаются и интернет-соединение производится стабильно на высокой скорости.

На территории 10 000 квадратных километров Томского района находится 128 населенных пунктов — «Ростелеком» присутствует в 35 из них. Сегодня более 12 000 семей, которые проживают в селах этого муниципального образования, могут получать все современные цифровые услуги по одному кабелю.

«Мы ведем активное строительство оптической сети по всей области. С начала года около 6500 домохозяйств получили доступ к цифровым сервисам, большая часть из которых расположена в частном секторе. В ближайшее время подключить скоростной интернет и онлайн кинотеатр Wink смогут и жители некоторых населенных пунктов Колпашевского и Асиновского районов», — подчеркнул директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

В онлайн кинотеатре Wink представлено более 80 000 фильмов и сериалов в Full HD, при этом фильмотека регулярно пополняется как отечественными, так и зарубежными новинками. Абоненты компании могут подключить пакет «Киноман» и пользоваться сразу пятью видеосервисами Wink, Amediateka, more.tv, START и viju. Также преимуществом интерактивного телевидения «Ростелекома» является возможность загрузки контента на мобильное устройство для просмотра офлайн.

Оставить заявку на подключение услуг «Ростелекома», а также узнать информацию о тарифах и дополнительных сервисах можно по телефону 8 800 100 08 00 или на сайте компании.