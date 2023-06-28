Юрий Дроздов возглавил особую экономическую зону «Томск»

Фото: Администрация Томской области

Генеральным директором особой экономической зоны «Томск» назначен ранее возглавлявший "Томскавтодор" Юрий Дроздов, сообщили в администрации региона». Такое решение принял совет директоров ОЭЗ.

Экс-гендиректор томской ОЭЗ Константин Каминский, который возглавлял ее 10 лет, оставил пост по соглашению с советом директоров.

Юрий Дроздов приступит к работе с 30 июня.

Губернатор Томской области Владимир Мазур отметил, что новому руководителю необходимо развивать инфраструктуру особой экономической зоны.

«Юрию Дроздову предстоит вдохнуть жизнь в ОЭЗ, наконец, достроить инжиниринговый центр, необходимый как резидентам, так и бизнес-сообществу региона, превратить особую экономическую зону в деловой квартал Томска», – сказал губернатор.

Юрий Дроздов окончил Кемеровское высшее военное командное училище связи, 15 лет служил в войсках Сибирского военного округа. Также окончил РАНХиГС и ТГАСУ.

С 2010 года работает в органах госвласти и местного самоуправления. В 2014 году был назначен главой ОГКУ «Управление автомобильных дорог Томской области». Депутат Законодательной Думы Томской области VI и VII созывов. Женат, два сына.