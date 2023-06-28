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НовостиОбщество28 июня 2023 2:25

Освободившийся из тюрьмы житель Томской области прятался от приставов и попал за решетку

Мужчине назначили административный арест сроком 14 суток
Анна Ковалёва

Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Парабельского района Томской области отказался отбывать обязательные работы. Их мужчине назначили за то, что он не являлся в полицию для регистрации после выхода из тюрьмы. В итоге нарушитель снова оказался за решеткой. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП России.

«Гражданин не соблюдал введенные ограничения, суд назначил наказание в виде обязательных работ, которые нарушитель должен отбывать под контролем судебных приставов. Однако должник проигнорировал и это требование, в связи с чем приставы сами отправились к нему домой», - говорится в сообщении.

Мать должника выходила из ворот своего двора, когда судебные приставы встретили ее и спросили о сыне. Женщина ответила, что его нет дома. После этого служители закона подъехали к зданию с другой стороны и увидели нарушителя. Его доставили в отделение внутренних дел и составили протокол об уклонении от исполнения административного наказания.

Виновному назначили административный арест сроком 14 суток и отправили в изолятор временного содержания.