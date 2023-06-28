В СТ "Левобережье" в Томске 27 июня сгорел дом с автомобилем

Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В Томске в СТ "Левобережье" вчера, 27 июня, сгорел дом с автомобилем. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

"1-этажный бревенчатый дачный дом 4х4 м, вплотную пристроена дощатая веранда 1,5х4 м. В 2 метрах от дачного дома дощатое строение 3х3 м. Рядом с дощатым строением находился легковой автомобиль Тайота Марк 2", - говорится в сообщении.

В главном управлении рассказали, что в результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дачного дома и веранды, обгорели стены внутри и снаружи. Обгорела и частично обрушилась деревянная обрешетка крыши дощатого строения, обгорели стены внутри и снаружи. У легкового автомобиля выгорел моторный отсек, салон автомобиля, обгорело лако-красочное покрытие. Общая площадь пожара: 31 кв.м.