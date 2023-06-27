В Томской области на новое оборудование в больницах направили более 300 млн рублей

Фото: департамент здравоохранения по Томской области.

Более 300 млн рублей в Томской области направили на новое оборудование в больницах. За последние полтора месяца в 14 городских и районных больниц поступило более 40 единиц оборудования, сообщает пресс-служба администрации региона.

Уточняется, что деньги выделили на новый рентген-аппарат в больнице №2 взамен неисправного, новые аппараты УЗИ в больнице № 1 и первом роддоме, электрокардиограф, регистратор суточного мониторирования ЭКГ в детской горбольнице №2, также новое оборудование поступило в томский фтизиопульмонологический центр, четвертый роддом, БСМП и БСМП № 2.

Также в районные больницы Томска были куплены: система суточного мониторинга артериального давления в Моряковской больнице, гистероскоп, аппарат для резекции и коагуляции, для исследования функций внешнего дыхания; аппарат экспресс-определения кардиомаркеров в Парабельской больнице, кислородный концентратор, наркозный аппарат и офтальмологическая камера в Кривошеинской больнице, диагностический кольпоскоп в Кожевниковской больнице, четыре комплекса суточного мониторирования ЭКГ, электрокардиографы, микробиологический анализатор в Асиновской больнице, два дефибриллятора, стойка для эндовидеохирургии, система ультразвуковой визуализации и реанимационный набор в Шегарской больнице.

В администрации Томской области добавили, что средства на оснащение поступили по нацпроекту «Здравоохранение» и из областного бюджета.