Западносибирские нефтетранспортники провели техсеминар для молодежи

Фото: «Транснефть - Западная Сибирь»

В компании «Транснефть - Западная Сибирь» прошел технический семинар для молодых специалистов, который проходил на базе Новосибирского районного нефтепроводного управления. Мероприятие было посвящено 30-летнему юбилею ПАО «Транснефть».

Его участниками стали более тридцати молодых сотрудников АО «Транснефть - Западная Сибирь» и ООО «Транснефть - Дальний Восток».

Молодые специалисты познакомились с производственными объектами ПАО «Транснефть», узнали об особенностях производственных процессов этих объектов и технологическими решениями, а также обсудили актуальные вопросы кадровой и социальной политики.

В рамках мероприятия для участников семинара была организована ознакомительная экскурсия на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Сокур». Начальник станции Александр Форат рассказал молодым специалистам о масштабной модернизации ЛПДС и ее важности для выполнения согласованных графиков поставок нефтепродуктов компаниям-партнерам.

Молодые специалисты познакомились с работой автоматизированной установки тактового налива нефтепродуктов в железнодорожные цистерны, установки рекуперации паров, осмотрели резервуарный парк ЛПДС, оценили высокий уровень оснащенности пожарного депо.

Как рассказала начальник отдела кадров АО «Транснефть - Западная Сибирь» Ольга Тонкоштан, технические семинары являются одним из ключевых элементов внутрикорпоративной адаптации молодых специалистов.

Она отметила, что подобные встречи помогают увидеть изнутри как устроена производственная инфраструктура отрасли, получить новый опыт взаимодействия, изучить современные технологии, оценить свою роль в большом коллективе, найти новых друзей и расширить профессиональный кругозор.