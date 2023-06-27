Житель Томской области пытался зарубить собутыльника из-за личной неприязни

Фото: Ксения Высотина

В Томской области 22-летнего жителя Тегульдетского района приговорили к 6 годам колонии строгого режима за покушение на убийство и угрозы расправой, об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре 2022 года молодой человек распивал алкоголь в гостях в компании двоих знакомых. Пьяный мужчина из неприязни к хозяину дома захотел его убить. Он нанес ему несколько ударов обухом топора по голове, туловищу, рукам и ногам. Благодаря своевременно оказанной медпомощи пострадавший выжил.

«Этим же топором молодой человек замахнулся на другого мужчину, требовавшего прекратить избиение, высказав при этом в его адрес угрозу убийством, которую тот воспринял реально», — говорится в сообщении.

Тегульдетский районный суд признал виновным 22-летнего мужчину в покушении на убийство и угрозе убийством.

Виновного приговорили к 6 годам в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.