Жители Томска могут заказать гробик для хомяка на известном маркетплейсе

На просторах известного в России маркетплейса появился жуткий товар. Одна из фирм по производству деревянных изделий выложила на продажу маленький гроб для хомяка.

"Домашний питомец навсегда останется в вашем сердце. Проводите вашего героя достойно. Этот гробик подойдёт для небольших собак, кошек и других животных", - пишет продавец в описании.

Уточняется, что данное изделие стоит от 300 до 500 рублей. Цена может поменяться в зависимости от размера гроба для любимца.

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