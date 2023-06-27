На переулке Дербышевский в Томске начался ремонт дороги

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томске на переулке Дербышевский начался ремонт дороги. Всего в 2023 году проведут ремонт семи участков дорог второй и третьей категории, сообщила администрация города.

По словам заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства Антона Кемерова, контракты по всем участкам уже заключены, первый подрядчик начал ремонт, активно работы будут проходить начиная со следующей недели.

Ранее сообщалось, что в 2023 году в Томске планируется отремонтировать 7 участков дорог второй и третьей категории.