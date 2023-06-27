В Томской области запустилось приложение для людей, которые переболели COVID-19 и другими тяжелыми инфекциями

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На территории Томской области заработало приложение для людей, которые переболели COVID-19 и другими тяжелыми инфекциями. Пользователи смогут пройти комплексный онлайн-курс восстановления, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.

Уточняется, что в приложение войдут полезные видеоролики, практические задания, советы и рекомендации.

В департаменте также отметили, что создатели проекта – доктор медицинских наук, Герой труда России Денис Проценко и команда лучших медиков, которые лично помогли тысячам пациентов, находясь на передовой борьбы с коронавирусом.