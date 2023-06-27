В Томской области увеличили посевы пшеницы почти на 13%

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Томская область увеличила посевы пшеницы почти на 13%. В то же время 34 хозяйства снизили посевные площади по «серым» культурам – овсу и ячменю, которые сегодня мало востребованы на рынке, сообщает администрация региона.

Отмечается, что томские хозяйства в этом году приступили к севу зерновых на две недели позже обычных сроков и при неблагоприятных климатических и экономических условиях. Осенью переувлажнение почвы не позволило выполнить в полном объеме вспашку зяби – было обработано 65% ярового поля. Это отразилось на затратах, скорости и качестве полевых работ. Кроме того, из-за возвратных заморозков и почвенной засухи этой весной погибло 3,8 тыс га озимых посевов. В среднем, хозяйствам пришлось пересеять до 25% озимых, а на отдельных полях – до 50%.

Как добавили в администрации региона, при поддержке регионального бюджета томские растениеводы продолжают наращивать объемы внесения удобрений, обновлять семенной фонд и технику. Благодаря такой поддержке, хозяйства сохранили посевную площадь по картофелю и овощам.