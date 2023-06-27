Администрация Томска завершила работу над проектом туристического кода

Фото: Анна Ковалёва

В Томске администрация закончила работать над проектом туристического кода города. Федеральный конкурс поможет привлечь грант в 215 миллионов рублей, рассказали в мэрии.

Как отметил и.о. мэра Михаил Ратнер, инфраструктура сделает Томск привлекательнее для туристов, сделает его более стильным и комфортным для гостей и самих жителей. А также позволит привлечь дополнительный ресурс для благоустройства пространств.

Уточняется, что для заявки на конкурс от Томска вошли архитектурная подсветка зданий города и памятников деревянной архитектуры, фотозоны, адресные и информационные таблички с QR-кодами, специальные остановки для пешеходов по ходу туристских маршрутов. Помимо этого на конкурс отправили ряд предложений по поводу навигации, установке уличных смотровых биноклей, замене люков на канализационных колодцах.