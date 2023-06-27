В Томской области ни один выпускник не набрал 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию и биологии

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В Томской области стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию и биологии. В регионе ни один выпускник не набрал 100 баллов за эти предметы.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, ЕГЭ по обществознанию в регионе сдавали 1811 человек. Более 80 баллов получили 70 человек.

Экзамен по биологии сдавали 668 участников, из которых 23 человека набрали более 80 баллов. Большинство выпускников из школ Томска.

Результаты ЕГЭ по информатике и иностранному языку в Томской области станут известны не позднее 4 июля.

«По итогам экзаменов по географии, литературе, химии, русскому языку, математике, истории, физике, обществознанию и биологии 31 выпускник Томской области набрал максимальное число баллов», — уточнили в сообщении.

Выпускницы томских школ Олеся Богданова, Елизавета Ермакова и Наталья Тюрина набрали на ЕГЭ по 200 баллов за два экзамена.