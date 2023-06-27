Гималайского медвежонка из зоопарка Северска назвали Ладушкой

Фото: Северский природный парк

Гималайскому медвежонку из Северского зоопарка выбрали имя. Девочку назвали Ладушка. За это имя проголосовало 96 человек из 330, сообщили в учреждении.

Интернет-голосование по выбору имени для гималайского медвежонка проходило на странице Северского природного парка во «ВКонтакте». Всего в голосовании приняли участие 330 человек.

Первое место получило имя Ладушка – за него проголосовало 96 человек (29%), на втором месте оказалось имя Василиса - 90 голосов (27%), на третьем — Урсула с 53 голосами (16%), на четвертом — Варвара - 42 голоса (13%).

Пятое и шестое места заняли имена Ульяна и Диана с 25 и 24 голосами (8 и 7%).

Напомним, ранее в зоопарке Северска поселился пятимесячный гималайский медвежонок из Барнаульского зоопарка. Сотрудники учреждения просили жителей города помочь придумать имя медвежонку.