В Томской области появился открытый рейтинг управляющих компаний

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В Томской области появился первый открытый рейтинг управляющих компаний. Его подготовили по поручению губернатора Владимира Мазура, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Эксперты и специалисты департамента жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора региона оценивали 108 управляющих жилищных организаций.

УК оценивали по количеству жалоб и обращений на горячую линию департамента, а также привлечений к административной ответственности, доле негативных оценок ответов организации на обращения через ГИС ЖКХ, качеству исполнения предписаний. Также в рейтинге были учтены оценки Центра управления регионом и общественного жилищного контроля.

Первыми в рейтинге стали управляющие компании ООО «Консультант», ООО «Управляющая компания Ласточка», ООО «Меркурий». Последние строчки заняли — УК «Мой дом», УК «Громада» и ООО «УК Октябрьский массив».

Ознакомиться с полным списком управляющих компаний можно по ссылке.