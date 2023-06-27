Эффект гало наблюдали жители Томска утром 27 июня

Фото: "Я из Томска"

Утром 27 июня томичи могли увидеть два солнца в небе. Такой невероятный оптический эффект окружил солнечный шар в голубом небе. Жители поделились кадрами явления в социальных сетях.

Снимками яркого свечения 27 июня поделился житель Томска. Диск в небе он увидел утром.

«Сегодня в Томске эффект Гало. Это вторичное свечение вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга», — поделился подписчик паблика «Я из Томска».

Чаще всего необычный оптический эффект можно встретить зимой в морозную погоду, однако сегодня томичи могли наблюдать природное явление и в +20 градусов тепла.

Гало — оптическое явление, при котором вокруг Солнца или Луны возникает светящееся кольцо. Это происходит из-за наличия перистых облаков в верхней тропосфере, сложенных из кристалликов льда. Из-за преломления света в кристаллах гало иногда бывает радужным.