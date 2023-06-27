Житель Томской области незаконно вырубил 8 елей для строительства бани

Фото: УМВД по Томской области

В Бакчарском районе Томской области полицейские установили подозреваемого в незаконной рубке деревьев. Мужчина вырубил 8 еловых деревьев на сумму более 19 тысяч рублей, сообщили в региональном УМВД.

В полицию поступило сообщение о незаконной рубке деревьев в выделе № 1 Бакчарского участкового лесничества. Полицейские установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 31-летний житель села Поротниково.

«По предварительным данным, подозреваемый находясь в районе села Поротниково без соответствующего разрешения вырубил 8 деревьев породы «Ель», общим объёмом более 2 кубических метров. Незаконно срубленную древесину фигурант использовал в качестве строительного материала для здания бани на своём земельном участке», — говорится в сообщении.

Ущерб лесному фонду составил более 19 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.