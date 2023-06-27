Почетное звание заслуженного работника транспорта РФ присвоено шегарскому водителю

Фото: Ксения Высотина

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного работника транспорта водителю автобуса «Шегарского автотрансопртного предприятия» Андрею Акишеву, сообщили в амдинистраици региона.

Награду мужчина получил за заслуги в области транспорта и многолетнюю добросовестную работу.

«Андрей Акишев больше 30 лет работает водителем автобуса в Шегарском автотранспортном предприятии, которое обеспечивает регулярные перевозки пассажиров в Шегарском, Бакчарском, Кожевниковском и Томском районах. Большой опыт вождения позволяет ему безопасно осуществлять перевозки даже в самых сложных дорожных и метеорологических условиях», — рассказали о водителе в администрации.

Его пассажиры довольны качеством работы и отзываются о нем как о вежливом и внимательном водителе.

Водитель постоянно повышает профессионализм, а также ежегодно повышает квалификацию водителей. Кроме того Андрей Акишев обучает молодых водителей, проходящих стажировку на предприятии.